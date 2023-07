Avvocati sulla cittadella giudiziaria, a noi nessuno spazio

L'ordine degli avvocati di Perugia esprime tutto il proprio "disappunto per la situazione di perdurante illegalità in cui versa l'edilizia giudiziaria perugina, che continua a non mettere a loro disposizione alcuno spazio e che, anche in ottica di futura realizzazione della cittadella, continua a non contemplarne alcuno" in loro favore.

E' quanto sottolinea in una nota nella quale si ricorda che il 22 febbraio dello scorso anno il ministero della giustizia aveva comunicato allo stesso organismo forense di "esprimere l'eventuale interesse a ricevere in uso alcuni spazi per la sede presso la cittadella giudiziaria in corso di progettazione" e che in risposta era stata chiesta una assegnazione "non inferiore a 500 metri quadrati". L'ordine sottolinea invece come "nel progetto portato adesso a conoscenza è venuto improvvisamente meno qualsiasi spazio riservato" agli avvocati e ricorda che "la presenza di adeguati spazi presso le sedi giudiziarie è un obbligo e non una mera facoltà".

Nella nota l'ordine di Perugia, infine, annuncia che "ogni provvedimento adottato in sede di attribuzione degli spazi della cittadella giudiziaria che escluda l'odine degli avvocati di Perugia sarà impugnato davanti alle competenti autorità con ogni opportuna segnalazione anche alla procura contabile".



