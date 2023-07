Al 'Narnia festival' danza, musica e teatro sotto le stelle

Danza, musica sotto le stelle, note romantiche, storie di vita, teatro e grandi compositori: l'arte trionfa, nelle sue tante forme espressive, al Narnia festival, kermesse ideata e diretta dalla pianista Cristiana Pegoraro con la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, in scena a Narni, con un cartellone ricco di eventi, fino a domenica 30 luglio.

Venerdì 21 luglio alle 21.30, al teatro Manini, il gran galà di danza "Omaggio a Bacharach… sulle punte!" che vede sul palco la "Equilibrio dinamico dance company" e i danzatori del programma "Narnia dance" diretto da Rosanna Filipponi. Alle 23, l'appuntamento è con "Jazz sotto le stelle" in piazza dei Priori durante il quale ci sarà una jam session a cura del dipartimento di Jazz del Narnia festival.

Sabato 22 luglio alle 18 alla sala Misciano del teatro Manini è previsto "Un pomeriggio con Safiria Leccese", durante il quale la giornalista presenterà il suo libro "La ricchezza del bene - storie di imprenditori tra anima e business". A seguire una degustazione di vini e prodotti del territorio. "Musica a colori" è invece lo spettacolo su note romantiche e gallerie d'autore previsto sempre sabato 22, alle 21.30, al teatro comunale. Un'immersione sensoriale a 360 gradi, dove musica e colore si fondono fino a diventare espressione della stessa ispirazione, che vedrà Cristiana Pegoraro al pianoforte con l'Ensemble dell'accademia Ducale diretto dal maestro Lorenzo Porzio. Le trascrizioni e le orchestrazioni delle musiche sono a cura di Gianni Traversi, mentre l'arte pittorica propone opere da Delacroix a Kandinsky.

Special guest della serata Safiria Leccese che riceverà il premio Narnia festival - Leone d'argento alla carriera. Ancora spettacolo domenica 23 con "Mezzogiorno in famiglia - Molière racconta… tra musica e aneddoti", alle 12 al teatro comunale. La voce recitante sarà quella di Yuri Napoli, mentre le musiche saranno eseguite dall'orchestra del Narnia Festival diretta dal maestro Lorenzo Porzio.



