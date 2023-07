Squarta ricorda Calabrese, 'limpidezza umana e politica'

"Una notizia terribile sveglia Perugia stamattina. Una persona per bene, un fine politico e un eccellente amministratore ci ha lasciati, in un'età in cui c'è ancora tanto da sognare. Francesco Calabrese di sogni e passioni ne sapeva qualcosa, tra i primi sostenitori di quel miracolo cittadino chiamato Romizi, è stato un antesignano della rivincita di Perugia. Visionario, colto, affidabile, avveniristico, innovatore. Se abbiamo una città digitalizzata e interconnessa è grazie al suo modo lucido di leggere la realtà e il suo futuro": con queste parole il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria Marco Squarta ricorda Francesco Calabrese, ex assessore del Comune di Perugia nella prima giunta Romizi.

"Alla presentazione del suo libro - prosegue Squarta, in un comunicato della Regione - in cui vengono ripercorse tutte le tappe che hanno portato alla storica vittoria del centrodestra nel 2014, ci siamo scambiati più di una battuta ricordando quel periodo folle e irreplicabile, figlio di stagioni passate a macinare chilometri e ingoiare rospi dai banchi dell'opposizione. Non era facile stare dall'altra parte in una città così ideologicamente orientata. Ma Francesco era uno di quegli uomini che credeva in ciò che faceva e faceva ciò in cui credeva. A testa alta, con la schiena dritta fino all'ultimo giorno. Se ne va un pezzo di storia perugina, l'occhio vigile di chi vede le cose prima che accadano. Ci mancherà tanto quella limpidezza umana e politica, quel tanto che basta a non farci dimenticare nulla"



