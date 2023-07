Romizi, profondo dolore per la morte di Francesco Calabrese

"Viva commozione e profondo dolore" è stata espressa dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi, a nome anche di tutta la giunta comunale, per la morte di Francesco Calabrese.

"Stimato avvocato del foro perugino, profondamente attaccato alla sua città - si ricorda in una nota di Palazzo dei Priori - ha sempre partecipato attivamente alle sue vicende, a partire da quando era ragazzo, come rappresentante degli studenti del liceo classico Mariotti. Poi è stato consigliere della seconda circoscrizione (Porta San Pietro) e consigliere comunale per quindici anni. Dal 1995 al 2009, dai banchi dell'opposizione, si è conquistato la stima di tutti per la grande preparazione e onestà intellettuale con cui affrontava le più importanti questioni cittadine. Dal 2014 al 2019, nella prima giunta Romizi, rivestendo la carica di assessore delegato ai lavori pubblici, alle infrastrutture e alla 'Perugia Ultradigitale', si è distinto per la passione, l'impegno e il forte senso di responsabilità con cui ha portato avanti quella che sentiva come una vera e propria missione".

"Animato da una concezione alta della politica e della gestione della cosa pubblica - prosegue ancora la nota -, ha messo le sue competenze e il suo intuito brillante al servizio di progetti che hanno reso Perugia più moderna, all'altezza delle sfide del futuro e a volte anche un modello nazionale.

Alla sua capacità di visione si devono passaggi importanti per la vita della città, come l'istituzione della commissione per la revisione della spesa pubblica, con cui è iniziato un fondamentale processo di messa in sicurezza del bilancio comunale, il rinnovo di tutta l'illuminazione pubblica del territorio e, tra i numerosi cantieri da lui seguiti, il recupero della chiesa di San Francesco al Prato".

Era stato lui stesso, di recente, a documentare il lavoro svolto in un libro presentato alla sala dei Notari, alla presenza di persone di ogni estrazione politica.

L'amministrazione "si stringe con grande affetto e vicinanza alla moglie Silvia, ai figli Giovanni e Lorenzo e a tutta la famiglia".



