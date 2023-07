Provincia Perugia, cordoglio per scomparsa Calabrese

Nell'apprendere "con profonda tristezza la notizia della prematura scomparsa di Francesco Calabrese", la presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti e l'intero Consiglio provinciale "esprimono alla famiglia e a quanti gli erano accanto le più sentite condoglianze".

L'ente di Piazza Italia, in una nota sottolinea "la perdita di questo stimato e conosciuto professionista che ha partecipato attivamente alla vita politica della città di Perugia, nelle vesti di consigliere comunale prima e poi come assessore nella prima giunta Romizi". "A lui si deve anche tra le altre cose l'ideazione della lista civica "Progetto Perugia", viene ricordato ancora.

"Per le particolari doti umane e professionali espresse in ogni iniziativa - dichiara la presidente Proietti - la sua scomparsa lascia inevitabilmente un grande vuoto nella vita della comunità perugina e umbra".

In "questo momento di dolore", la Provincia di Perugia indirizza "un pensiero speciale" al fratello, Filippo Calabrese, presidente di Umbra Acque.



