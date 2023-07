Prisco, con scomparsa Calabrese giorno triste per Perugia

"Oggi è un giorno molto triste per me e per la città di Perugia. Ci ha lasciato Francesco Calabrese, un amico prima di tutto, un politico autentico e libero, un punto di riferimento e una 'guida ideale' nel cammino del centrodestra a Perugia, compagno e maestro nell'avventura della prima Giunta Romizi": a sottolinearlo è il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno Emanuele Prisco. "Mancherà alla città tutta" aggiunge. "Ai suoi cari e agli amici della lista civica Progetto Perugia, di cui è stato fondatore e motore, il mio cordoglio e quello di Fratelli d'Italia" conclude Prisco.



