Pd, 'Tesei è ancora in grado di governare la Regione?'

"Vista la situazione che si è venuta a determinare recentemente nel gruppo consiliare della Lega e considerato l'eco delle continue liti che si starebbero consumando all'interno della maggioranza di governo, la presidente Tesei dica esplicitamente se è ancora in grado di governare la Regione, alla luce del fuggi fuggi dal suo partito nel quale è sempre più isolata". E' quanto chiede, in una nota, la capogruppo Simona Meloni a nome del gruppo del Partito Democratico.

"La prima a lasciare la Lega - ricorda - fu, oltre un anno fa, la consigliera Peppucci. Ieri, abbiamo appreso che anche il consigliere Nicchi ha abbandonato il partito di Salvini e Tesei.

Se n'è andato sbattendo la porta, criticando ferocemente i vertici del suo ex partito per scelte che definisce 'scellerate' e a causa di assessori regionali che egli ritiene essere sempre stati un corpo estraneo allo stesso partito".

"Se, come risulta ad alcuni giornali, anche i consiglieri Rondini e Carissimi non hanno rinnovato la tessera del Carroccio - aggiunge -, stiamo di fatto assistendo ad uno smottamento di un partito che alle elezioni regionali del 2019 si attestava sul 37 per cento dei consensi e oggi si ritrova abbondantemente sotto il 10 e con un gruppo consiliare quasi dimezzato. Elementi che, la stessa presidente - conclude Meloni - dovrebbe valutare attentamente anche alla luce di possibili conseguenze sugli equilibri della maggioranza".



