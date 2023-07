Parte il progetto 'Sport e legalità: un valore unico'

Comune di Perugia, Questura e il gruppo sportivo Fiamme oro della polizia di stato uniti per il progetto "Sport e legalità: un valore unico", rivolto ai giovani per veicolare attraverso lo sport la cultura della legalità.

Il protocollo d'intesa è stato firmato questa mattina dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi, dall'assessore comunale allo sport, Clara Pastorelli, dal questore del capoluogo umbro, Giuseppe Bellassai e dal presidente del gruppo sportivo Fiamme oro, Francesco Montini.

Tra le finalità quella di fare acquisire ai ragazzi il valore delle regole e l'importanza dell'educazione della legalità, riconoscendo nell'attività motoria e sportiva i valori alla base della convivenza civile. Ma anche di costruire un rapporto di fiducia tra polizia di stato e cittadino, avvicinando i ragazzi fin da piccoli. L'accordo prevede quindi di attivare azioni congiunte e sinergiche nell'ambito delle scuole primarie del comprensorio perugino per favorire l'inclusione sociale e il recupero dei minori a rischio, promuovendo la pratica delle attività sportive e tutte le azioni volte a contrastare la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica. La disciplina sportiva scelta per il progetto è il judo e la Questura di Perugia ha individuato, all'interno della propria sede, uno spazio dedicato alla sua pratica, sotto la direzione di tecnici del gruppo sportivo delle fiamme oro. A partecipare saranno alcune scuole del perugino che saranno scelte. "Noi come fiamme oro - ha detto Montini - abbiamo sviluppato una politica di coesione sociale attraverso le nostre sezioni giovanili e quindi facciamo legalità attraverso lo sport. E' una maniera diversa di fare sicurezza pubblica, attraverso un avvicinamento alla comunità con le nostre strutture sportive. Le fiamme oro a livello di sport olimpici hanno avuto grandissimi risultati negli ultimi anni ma ovviamente la polizia non può essere soltanto alto livello sportivo ma deve fare dello sport uno strumento di avvicinamento alla gente e alla collettività. E questo passando anche per le scuole". "Ci tenevamo tanto a portare per la prima volta a Perugia le fiamme oro - ha spiegato l'assessore Pastorelli - per un progetto bello e importante per i nostri giovani. L'obiettivo è avvicinare i più piccoli alla legalità, attraverso l'importanza che riveste a livello educativo e preventivo lo sport. Un progetto lungo, che durerà tre anni e che speriamo possa continuare". "Lo sport - ha quindi sottolineato il questore - non è soltanto esercizio fisico ma è anche rispetto delle regole. Avere costituito una sezione giovanile delle fiamme oro all'interno della questura di Perugia è di per se un fatto importante ma è importantissimo avere trovato una sinergia con l'amministrazione comunale per per rendere quella sezione fruibile ai giovani, per portare loro il senso vero, reale e concreto della legalità. Vogliamo dargli anche la possibilità di un contatto fisico con chi quella legalità la tutela".

