Morto Francesco Calabrese, cordoglio della presidente Tesei

E' morto dopo una breve malattia l'avvocato Francesco Calabrese, già assessore comunale a Perugia e animatore della vita politica nel capoluogo umbro. La presidente della Regione Donatella Tesei ha quindi espresso "grande e profondo dolore" per la scomparsa di "un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita, sin dai tempi del liceo, alla politica intesa come perseguimento del bene comune".

"Il suo senso delle istituzioni, la sua umanità e la sua creatività messe a disposizione della collettività, hanno fatto di lui un esempio per tutti noi" ha sottolineato Tesei in una nota. "Ebbe la capacità - ha aggiunto - di vedere, perseguire e raggiungere obiettivi che sembravano impossibili. Politico, avvocato, amico, padre e marito sensibile, con la sua scomparsa crea un vuoto incolmabile che solo in piccola parte possiamo colmare portando con noi il suo ricordo. Ciao Francesco".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA