Monini, quasi 13 milioni sulla sostenibilità in tre anni

Quasi 13 milioni di euro di investimenti dedicati in tre anni, un nuovo bosco di olivi piantumato nel centro Italia e composto già da circa 700 mila nuove piante coltivate ad agricoltura biologica, 1,650 milioni di api tutelate dal 2018 ad oggi, anche grazie a progetti sperimentali di collaborazione scientifica con importanti università italiane. Sono alcune delle attività che trovano collocazione sistematica nel secondo Bilancio di sostenibilità Monini, realizzato da The European House-Ambrosetti sulla base dei più importanti standard di rendicontazione internazionali.

"Il documento - spiega l'azienda olearia umbra in una sua nota - rappresenta una scelta volontaria di trasparenza e ascolto nei confronti di stakeholder e consumatori e testimonia la volontà di porre la sostenibilità ambientale, economica e sociale al centro delle scelte strategiche di business, dalle decisioni di investimento ai comportamenti aziendali".

Tra le altre azioni messe in campo: l'avere riutilizzato la quasi totalità dei sottoprodotti di lavorazione per produrre energia, le bottiglie in vetro composte per due terzi da materiale riciclato, la carbon neutrality per i prodotti più venduti dell'azienda, che insieme rappresentano il 75% del totale. Produzione, innovazione e ambiente, "ma anche tanta attenzione al consumatore (con oltre 150 mila parametri di qualità analizzati ogni anno), alla filiera (con la nascita dello Zefferino d'Oro, il primo riconoscimento in Italia della qualità della materia prima nel settore oleario) e alla società, con una consolidata collaborazione con Fondazione Veronesi a favore della ricerca scientifica italiana, i progetti di educazione alimentare nelle scuole, la promozione e sponsorizzazione di iniziative culturali e sportive". "Ogni anno - spiegano Maria Flora e Zefferino Monini, terza generazione alla guida dell'impresa di famiglia - torniamo a studiare per mettere sempre più a fuoco le sfide poste dallo scenario: non solo cambiamenti climatici, scarsità idrica ed eventi climatici estremi sempre più frequenti, ma anche l'evolvere delle esigenze delle persone e la necessità di trovare un nuovo equilibrio tra nutrizione e salute".



