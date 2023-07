Mara Venier si racconta a 'Umbria Libri 365' a Orvieto

I ricordi una carriera e il pensiero ai colleghi che non ci sono più, il dolore per la figlia ma anche la rabbia per gli hater sui social. A Orvieto la conduttrice tv, Mara Venier, si è raccontata in occasione di "Umbria Libri 365", il format itinerante del festival della letteratura. Con lei il direttore del daytime Rai, Angelo Mellone, che si è riscoperto cantante e, accompagnato alla chitarra da Salvatore Russo, ha dedicato alcuni brani alla padrona di casa di Domenica In. "Un pellegrinaggio culturale - ha detto Mellone che di Umbria Libri è anche direttore artistico - l'idea di portare una grande festa della cultura in giro per tutta l'Umbria sfruttando anche la disponibilità di grandi personaggi dello spettacolo come Mara Venier che viene a raccontare la sua vita e le sue esperienze".

"Attrice, conduttrice, inviata, è la dimostrazione dell'idea che noi stiamo cercando di affermare di Umbria libri che non è necessariamente un libro di carta, ma un libro come storia, narrazione, biografia, come festa di popolo", ha aggiunto il direttore, rivolgendosi al pubblico in piazza e ai rappresentanti delle istituzioni, tra cui la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani e l'assessore regionale alla Cultura, Paola Agabiti.

Mara Venier, invece, si è aperta raccontando della sua carriera, la nostalgia per la "sua" Venezia e salutando Lamberto Sposini, giornalista umbro, con cui ha lavorato alla Vita in diretta, e poi ricordando il talento di Francesco Nuti. "Con Francesco - ha detto la conduttrice - eravamo molto amici. Un ragazzo semplice, molto simpatico e divertente. Gli ho voluto molto bene. Mi aveva offerto il suo primo film al posto di Giuliana De Sio".



