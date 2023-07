Divieto di avvicinarsi a moglie e figlie dopo minacce

Divieto di avvicinarsi alla moglie e alle figlie oltre all'applicazione del braccialetto elettronico per un uomo di 35 anni, indagato per maltrattamenti in famiglia. Ad eseguire la misura cautelare, a seguito di una serie di indagini coordinate dalla procura di Spoleto, la polizia di Foligno su richiesta del gip.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo in più occasioni, a causa della "morbosa gelosia" e dell'abuso di alcol, avrebbe minacciato e aggredito verbalmente la moglie, offendendola pesantemente anche in presenza delle due figlie minori. Sarebbe arrivato - sempre secondo quanto emerso dagli accertamenti - anche a bruciare il passaporto e la carta d'identità della donna e ad installarle in auto un sistema di geolocalizzazione per poterne tracciare ogni singolo spostamento. Intimidazioni, inoltre, sarebbero state rivolte anche ai genitori della donna e, in una occasione, il 35enne si sarebbe recato presso il luogo di lavoro della moglie e l'avrebbe minacciata di morte.

E' stato proprio dopo questo episodio che la vittima ha chiesto aiuto alla polizia. L'uomo, a seguito della misura del gip, non potrà mettersi in contatto o avvicinarsi alla moglie, alle figlie e agli altri familiari coinvolti.



