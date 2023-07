De Luca, inattuato il piano ministeriale su ondate calore

"Le ondate di calore che stiamo vivendo sono una delle manifestazioni della crisi climatica.

Ignorare o negare quello che è comprovato a livello scientifico equivale a un atto di grave irresponsabilità politica. Mentre illustri esponenti del negazionismo climatico dicono che in fondo d'estate fa sempre caldo e non c'è alcun motivo di creare allarmismo, la verità è che ignorare questi fenomeni vuol dire mettere a rischio la salute pubblica e in particolar modo le persone più fragili". Lo dichiara il capogruppo M5S all'Assemblea legislativa dell'Umbria, Thomas De Luca, secondo il quale "l'Umbria, in tal senso, è una regione totalmente impreparata".

"Abbiamo ancora oggi - osserva De Luca, in una nota della Regione - strutture sanitarie, come l'ospedale di Terni, dotate di sistemi di raffrescamento estremamente obsoleti che rendono disagevole la vita dei pazienti e degli operatori sanitari. Come se non bastasse, il Piano nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute del 2019 è totalmente disatteso.

Non solo non esiste alcuna facilitazione delle prestazioni e della continuità dei servizi territoriali, ma nel caso del Primo soccorso di Amelia chiuso per i weekend abbiamo assistito addirittura ad una vera e propria contrazione della continuità assistenziale".

"Nel frattempo, però - continua il consigliere M5s - assistiamo anche alla campagna di propaganda sull'abbattimento delle liste d'attesa che è la diretta negazione della realtà.

Fino a due giorni fa sulla mappa presente nel sito del ministero della Salute relativa ai numeri utili erano presenti solo i contatti del Comune e dei vigili urbani di Perugia. Il piano prevede un prolungamento e un potenziamento dei centri anziani climatizzati, ma ad oggi questo compito è completamente delegato ai centri commerciali". "La circolare ministeriale del 17 luglio – conclude il consigliere regionale - prevede l'istituzione di un codice calore nei pronti soccorso, la riattivazione delle Uscar, il potenziamento delle guardie mediche e l'attivazione degli ambulatori sette giorni su sette. Nell'interrogazione che stiamo depositando in queste ore vogliamo capire che cosa sta facendo la Regione Umbria e quando pensa di attivare queste misure. Ricordiamo che da poche settimane l'Umbria ha inserito, prima Regione in Europa, nel proprio Statuto un articolo specificamente dedicato alla crisi climatica e alla necessità di adottare precise azioni di contrasto e di adattamento in ogni settore, compreso quello della sanità. Nel 2022 abbiamo avuto 18.000 morti in Italia causate dal caldo. Questa situazione può essere definita in ogni modo fuorché un'emergenza”.

