Audizione sulle leggi su lavori pubblici e cadute dall'alto

Si è svolta oggi pomeriggio, a Palazzo Cesaroni, l'audizione del comitato per il controllo e la valutazione sulla relazione relativa allo stato di attuazione della legge regionale n.3/2010 "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici" e sulla legge regionale n.16/2013, "Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto".

Dagli interventi dei rappresentanti di assessorato regionale, Inail, ispettorato del lavoro, rete delle professioni, ordine degli architetti, Ance e Usb è emerso - si legge in una nota di Palazzo Cesaroni - un riconoscimento dell'attualità delle previsioni delle leggi regionali in analisi, alle quali andrebbero apportate solo lievi migliorie anche per adeguarle ai contenuti del recente codice nazionale degli appalti. Alcuni dei quali sono peraltro stati già inseriti nella legge omnibus.

Grande attenzione è stata riservata ai percorsi di formazione contro gli infortuni, a cui è stato auspicato di affiancare un'opera più incisiva di verifica del rispetto delle misure di prevenzione obbligatorie per legge. La verifica dei sistemi di accesso alle coperture e della loro manutenzione dovrebbero altresì essere oggetto di controllo periodico. Le cadute dall'alto - è stato rimarcato -, rappresentano ancora un terzo degli infortuni gravi e mortali, soprattutto nel settore delle costruzioni. E c'è quindi una elevata attenzione su questo tipo di rischio.

Dal sindacato è giunta la sottolineatura rispetto alle politiche di riduzione dei costi delle imprese che porterebbero a mancanza di sicurezza e al non rispetto delle norme.



