A Passignano sul Trasimeno torna il Palio delle barche

Torna a Passignano sul Trasimeno il Palio delle barche, giunto alla sua 40/a edizione, in programma dal 23 al 30 luglio. "La grande festa di Passignano e dei passignanesi" l'ha definita il sindaco, Sandro Pasquali, durante la conferenza stampa di presentazione, a Perugia, alla quale hanno partecipato anche Luca Terradura e Marzia Ragnoni, rispettivamente coordinatore e vicecoordinatrice dell'Ente Palio delle barche, Eugenio Rondini, consigliere regionale dell'Umbria, e Francesca Caproni, direttrice del Gal Trasimeno Orvietano con il cui contributo è organizzato l'evento. "Una manifestazione - ha aggiunto il sindaco Pasquali - a cui la città lavora tutto l'anno e che tiene viva la nostra comunità attraverso una grande socialità".

Il borgo lacustre si prepara dunque alla sfida tra i rioni (Centro storico, Centro Due, Oliveto e San Donato) che rievoca l'ultimo atto della battaglia tra la famiglia degli Oddi, costretta a lasciare Passignano barche in spalla, e quella dei Baglioni. "La prima novità di questa edizione - hanno spiegato Terradura e Ragnoni - sarà il corteo storico che si svolgerà il 23 luglio, nella prima domenica e non nella seconda, e sarà in notturna, dalle 22. Nelle giornate di lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 luglio ci saranno tutte le sere dalle 19.30 le prove singole dei rioni e poi uno spettacolo". "Venerdì 28 - ha aggiunto Terradura - un'altra importante novità di questa edizione, cioè il Palio delle barche a vela, alle 18.00, organizzato in collaborazione con il Club velico Trasimeno, in cui i bambini under 12 guideranno barche optimist nelle acque del lago".

Il programma proseguirà alle 19.30 con le prove generali del Palio delle barche da parte dei quattro rioni e alle 22 con la Corsa delle brocche. Sabato 29 luglio il lancio della sfida e domenica 30 alle 18.30 l'atteso Palio in cui i rioni di affrontano prima in acqua, poi per le vie del paese, barche in spalla, e nella terza fase di nuovo in acqua.



