A Cascia superati 40 gradi, mai così caldo a 653 metri

Una giornata torrida come quella odierna a Cascia, a ridosso dell'Appennino umbro, nessuno se la ricorda. Il termometro ha raggiunto infatti la temperatura record di 40,5 gradi. Un valore molto alto tenuto conto che Cascia si trova a 653 metri di quota.

Ma come si evince dai dati delle stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale, il caldo è stato intenso in tutta l'Umbria. Con i 40 gradi sfiorati a Terni, Orvieto, Foligno e Bastia Umbra. A Perugia sono stati superati i 38.

Sul fronte delle previsioni meteo, la giornata di domani, giovedì 20 luglio, sarà ancora all'insegna del grande caldo e le temperature si manterranno sui valori odierni.



