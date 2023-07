Torna Il 'Music fest Perugia' con la sua 17/a edizione

Il Music fest Perugia torna nel capoluogo umbro, dal 25 luglio al 7 agosto, per la sua diciassettesima edizione, con grandi nomi di artisti e pianisti di fama mondiale.

"Un evento dallo spiccato spirito internazionale che ha messo le radici in maniera profonda a Perugia e un caposaldo dell'offerta estiva che ha trovato gradimento nel pubblico e negli studenti che vi partecipano da ogni parte del mondo" ha detto questa mattina l'assessore alla cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano, che ha partecipato alla presentazione della kermesse accanto a Peter Hermes, direttore esecutivo del festival e al mezzosoprano Tiziana Fabietti, tra i professori della sezione voce insieme a grandi nomi quali il soprano Eva Mei e il mezzosoprano Jennifer Larmore.

E ancora tra i pianisti ci saranno Ilana Vered, direttrice artistica del festival, Jerome Lowenthal, Jan Jones e John Perry, oltre a violinisti di spicco, piccoli talenti emergenti e l'orchestra Europa musica. Tra i numeri dell'edizione 2023, oltre 150 studenti iscritti provenienti da Europa, Asia, America e Oceania, 70 auditori, 37 professori e tre i direttori d'orchestra (Eitan Globerson, Alessandro Alonzi e Marius Stravinsky, pronipote del grande Igor).

Due settimane di masterclass, marathon recital e concerti in alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico di Perugia, come la Sala dei notari, la chiesa di Santo Spirito, l'auditorium Santa Cecilia e la basilica di San Pietro.

Gli eventi si susseguiranno dal mattino alla sera e saranno in gran parte a ingresso libero, fino a esaurimento posti, a esclusione dei concerti serali, alle 21, per i quali i biglietti sono acquistabili in loco fino a mezz'ora prima dell'inizio.

"Quest'anno avremo anche una serata di arie d'opera e operetta - ha spiegato Fabietti - a cui parteciperanno professori e studenti, ma gli eventi sono davvero tanti, perciò vi invito a seguire tutti gli aggiornamenti e il programma sul sito www.musicfestperugia.net".

Peter Hermes ha poi ricordato come dal 2006 a oggi il festival è cresciuto enormemente e ha accolto "oltre 1600 studenti di pianoforte di tutte le nazionalità, dai 7 ai 70 anni e più di 400 professori di livello mondiale".



