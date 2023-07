Temperature intorno ai 40 gradi in tutta l'Umbria

Con 40 gradi Orvieto si conferma la città più calda dell'Umbria e tra le più calde dell'intero centro Italia. Ma a sfiorarli, in questo martedì 18 luglio, sono state anche Terni e Foligno dove il termometro si è fermato a 39,7 gradi.

Il caldo torrido ha interessato ogni singolo angolo della regione: a Perugia sono stati superati i 37 gradi. Altra città che si conferma caldissima, nonostante possa "beneficiare" del vicino Appennino, è Cascia dice la stazione di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale ha registrato 39,2 gradi.

Negli altri principali centri, come Spoleto, Gubbio e Città di Castello il termometro è oscillato tra i 35 e 37 gradi. Sul fronte delle previsioni meteo, la giornata di domani, mercoledì, sarà una fotocopia di quella odierna, con le temperature che si manterranno sugli stessi valori. Una leggera attenuazione del caldo è attesa per giovedì, quando le temperature potrebbero abbassarsi di 2-3 gradi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA