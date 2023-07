Taglio del nastro per la casa della comunità di Amelia

E' stata inaugurata la nuova sede della casa della comunità di Amelia in Strada Amelia -Giove 5 B che "costituisce - spiega un comunicato della Usl Umbria 2 - la porta di accesso ai servizi sociosanitari di prossimità per i cittadini del comprensorio che potranno beneficiare quindi di una risposta assistenziale e di cura efficace e completa".

L'apertura della nuova sede è stata salutata con grande soddisfazione dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, dall'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, dal sindaco di Amelia nonché presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza, dal direttore regionale alla sanità Massimo D'Angelo e dal direttore generale dell'azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino.

La struttura polifunzionale ospiterà numerosi servizi territoriali. Il piano terra ospita la sala di attesa, il Cup, l'anagrafe assistibili, il servizio infermieristico ambulatoriale operativo 12 ore al giorno, il servizio infermieristico di cure domiciliari, il servizio sociale, la medicina di iniziativa con i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, il Punto unico di accesso ai servizi, il servizio 118 di emergenza territoriale, la sede della commissione e della segreteria invalidi civili, il servizio di distribuzione dei farmaci, ausili e protesi, il servizio di promozione della salute.

Al primo piano sono ubicati gli ambulatori medico-specialistici con le tecnologie diagnostiche, gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l'ambulatorio Aggregazioni funzionali territoriali aperto anche il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, il servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza con attività ambulatoriali (diagnostiche, logopediche, riabilitative in palestra), il servizio Assistenza sociale, il servizio vaccinazioni, il consultorio familiare con ambulatorio specialistico medico e ostetrico, l'ambulatorio per le ecografie ostetriche e ginecologiche, l'ambulatorio odontoiatrico.

Il secondo piano ospita infine gli uffici amministrativi e gestionali. Presenti un locale per sterilizzazione dispositivi, depositi, servizi igienici e locali di servizio. Entro pochi giorni la struttura sarà pienamente operativa.



