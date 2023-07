Sottani, 'lotta alla presenza di capitali della mafia'

"La presenza del procuratore nazionale antimafia ha un duplice significato, uno per segnalare i pericoli che anche in questa regione ci sono dal punto di vista della presenza mafiosa, non tanto come radicamento di forme criminali violente quanto come presenza di capitali di origine mafiosa, secondo come riconoscimento delle attività che questo distretto sta svolgendo".

Lo ha detto il procuratore generale, Sergio Sottani, parlando questa mattina con i giornalisti a margine di un incontro a Perugia con il procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo.

Tra le attività che la procura generale sta svolgendo Sottani ha ricordato "i contatti con la procura europea per quanto riguarda i fondi del Pnrr che stanno arrivando, quelli che vengono tenuti in relazione ai fondi della ricostruzione post terremoto e, più in generale, quella attenzione che questi uffici requirenti vogliono avere nei confronti di tutto ciò che significa 'finanza mafiosa'".

"In occasione dell'arresto di Messina Denaro - ha proseguito Sottani - si è usata l'espressione di 'borghesia mafiosa' e la procura di Palermo ha ricordato come questa tenda ad andare su territori non storicamente occupati dalla mafia. Questo è un rischio che noi dobbiamo contrastare e soprattutto segnalare.

Nel momento in cui ci sono dei beni confiscati alla mafia significa che i soldi provenienti dall'attività mafiosa vengono riciclati anche nel nostro territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA