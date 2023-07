Pernazza, ruolo molto importante per la casa della comunità

"E' con grande piacere che oggi inauguriamo la casa della comunità, una struttura che ha un ruolo molto importante come realtà intermedia fra ospedale e medicina di territorio e che cambia anche l'approccio dei cittadini verso i servizi sanitari da oggi più vicini alle persone". Lo ha detto ad Amelia la presidente della Provincia e sindaco di Amelia Laura Pernazza in occasione dell'inaugurazione della casa della comunità realizzata da Usl 2 e Regione Umbria e intitolata alla figura del medico amerino di medicina generale Glauco Pimpinelli prematuramente scomparso a 48 anni e molto conosciuto in città.

"Ringrazio la presidente della Regione Donatella Tesei - ha detto Pernazza - per aver portato a termine un'opera fortemente voluta dai cittadini e che è un altro passo importante verso quello ancora più grande rappresentato dal nuovo ospedale comprensoriale. Su quest'ultimo aspetto - ha sottolineato - noto con grande piacere e ottimismo che il progetto sta andando avanti grazie all'impegno della Regione e che il nuovo ospedale sarà un ulteriore segnale di attenzione verso questo territorio.

Oltre alla presidente Tesei - ha poi detto la Pernazza - rivolgo un ringraziamento anche all'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, alla consigliera regionale Eleonora Pace, al direttore generale dell'Usl 2 Massimo De Fino e al direttore regionale alla sanità Massimo D'Angelo".

"Su mia sollecitazione - ha concluso - l'Usl si è assunta l'impegno di organizzare un incontro pubblico a settembre per spiegare a cittadini e medici di medicina generale il nuovo approccio ai servizi erogati alla casa della comunità".

Dopo l'inaugurazione, le presidenti Tesei e Pernazza, insieme alla consigliera regionale Pace, al direttore regionale alla sanità D'Angelo e al direttore generale dell'Usl 2 De Fino, si sono recate all'ospedale Santa Maria dei Laici per un sopralluogo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA