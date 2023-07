Gli imprenditori di Orvieto incontrano la presidente Tesei

Gli imprenditori della sezione territoriale di Orvieto di Confindustria, guidata da Patrizia Ceprini, hanno incontrato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, per sottoporle alcuni temi "strategici per la competitività del sistema economico, a partire da una migliore dotazione di infrastrutture materiali e digitali, passando per la formazione fino agli investimenti programmati per il territorio". All'iniziativa hanno partecipato anche il presidente di Confindustria Umbria, Vincenzo Briziarelli e il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani.

"Affinché il nostro territorio sia maggiormente attrattivo per lo sviluppo e l'insediamento di attività economiche - ha sottolineato Patrizia Ceprini - è necessario il completamento di alcune opere infrastrutturali, a cominciare dalla Complanare, per il collegamento diretto dal casello autostradale alla zona industriale di Orvieto. Pari importanza ha lo sviluppo delle reti digitali, Orvieto da questo punto di vista registra un grave ritardo rispetto al resto della regione. È inoltre necessario potenziare l'attività di orientamento dei nostri giovani e non dobbiamo poi dimenticare la sanità, con Orvietosede di un presidio ospedaliero di grande importanza, sia per dimensione del territorio di competenza sia per la vicinanza all'autostrada del sole".

La presidente Tesei - si legge in una nota di Confindustria Umbria - ha rimarcato l'impegno nel porre il sistema industriale al centro dell'azione istituzionale regionale. "Ho apprezzato molto - ha detto Tesei - questo confronto diretto con gli imprenditori del territorio, che ha rappresentato un'occasione importante per focalizzare l'attenzione su alcune situazioni che riguardano l'Orvietano, tra cui il sistema infrastrutturale e in particolare il completamento in tempi rapidi della Complanare, oltre ai temi strategici legati alla crescita e allo sviluppo economico. Ringrazio Confindustria Umbria, con cui c'è sempre un dialogo aperto e costruttivo in ottica di sistema".

Anche il sindaco di Orvieto Tardani ha evidenziato "l'importanza del positivo rapporto di collaborazione e del costante confronto instaurato tra imprese e amministrazione locale".



