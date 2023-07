È attesa ancora una giornata di grande caldo in Umbria

È attesa una giornata di grande caldo oggi in Umbria. Le temperature potrebbero salire oltre i 40 gradi, con punte di 41-42 nell'Orvietano e nella Media valle del Tevere.

Intanto questa mattina, alle ore 9, i termometri registravano già 28-29 gradi in varie zone dell'Umbria, tra cui Perugia, oggi una delle città italiane contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione.

Temperature già vicine ai 30 gradi in mattinata anche a Terni e Città di Castello. Al momento non si segnalano situazioni di particolare emergenza per le persone.

L'ondata di calore proseguirà anche nella giornata di domani e di giovedì stando alle previsioni meteorologiche del Centro funzionale della Protezione civile e di altri istituti.

A iniziare da venerdì le temperature potrebbero abbassarsi di qualche grado, ma non sono previste precipitazioni, anzi il cielo è atteso sereno ovunque.



