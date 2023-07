Minaccia i vicini con ascia e mannaia durante una lite

E' accusato di avere minacciato i vicini di casa brandendo una mannaia e un'ascia durante una lite, un ventottenne denunciato a piede libero dai carabinieri di Foligno.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane dopo una prima fase di toni di voce alterati ed animi concitati, ha preso in mano la mannaia e si è avvicinato ad una delle due persone, minacciandolo di morte se non si fosse allontanato dal suo giardino. I carabinieri hanno accertato che la questione del contendere era legata alla circostanza che la cassetta delle lettere dei vicini, essendo posta sulla recinzione, poteva essere raggiunta soltanto transitando attraverso il giardino dell'abitazione dell'uomo. A questo punto i familiari del soggetto hanno cercato di calmarlo, ma questi, dopo essersi divincolato dalla loro presa - sempre in base a quanto accertato dai militari -, ha preso l'ascia spaccalegna che aveva in giardino e ha sferrato un colpo nei confronti del vicino il quale è però riuscito a schivarlo. La lama è quindi terminata sulla rete di recinzione, tagliandola verticalmente.

Un familiare del vicino del giovane ha quindi dato l'allarme al 112 ed è subito giunto sul posto l'equipaggio dei carabinieri che, dopo aver accertato la dinamica dei fatti sulla base delle dichiarazioni raccolte dai presenti, ed avendo rinvenuto nel giardino sia la mannaia sia l'ascia spaccalegna, li hanno sequestrati e denunciato il ventottenne per minaccia aggravata.





