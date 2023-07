Termometro vicino a 40 gradi in diverse città umbre

Diverse città umbre vicine ai 40 gradi lunedì, alla vigilia della giornata da bollino rosso per il caldo prevista martedì a Perugia. Sono stati infatti toccati 39,7 gradi a Orvieto, 39,3 a Narni scalo, 39,2 di Marsciano e 39 di Petrignano di Assisi. Dati registrati nel pomeriggio del 17 luglio dal Centro funzionale della Protezione civile regionale.

Il caldo è segnalato in ulteriore aumento sia dallo stesso Centro funzionale, sia da tutti gli altri istituti meteorologici che continuano a ipotizzare picchi di calore fino a 42 gradi.

Intanto, nella giornata odierna, rispetto a quella di domenica, in tutti i principali luoghi dell'Umbria le temperature sono aumentate di uno-due gradi.

La sfida del caldo tra le due città capoluogo se la è aggiudicata Terni con 38,6 gradi, contro i 37,2 di Perugia.

E anche con chi ha immaginato di poter beneficiare di temperature più vivibili ai piedi dell'Appennino è rimasto deluso. A Cascia il termometro ha toccato 38,7 gradi, 37,1 a Norcia.

Più fresco solo in quota, a Forca Canapine sono stati infatti registrati 26,5 gradi.

