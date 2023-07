Da commissione via libera assestamento bilancio previsione

Con cinque voti favorevoli dei commissari della maggioranza (Daniele Nicchi, Daniele Carissimi, Paola Fioroni, Eugenio Rondini (Lega) e Eleonora Pace (FdI), il voto contrario di Simona Meloni (Pd) e l'astensione di Andrea Fora (Patto civico), la prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Nicchi, ha dato il via libera al documento predisposto dalla Giunta regionale, concernente l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025, con modifiche di leggi regionali.

L'atto era già stato illustrato nella precedente riunione della commissione dallo stesso assessore regionale al bilancio, Paola Agabiti, presente anche oggi alla riunione. Tra i passaggi più importanti emersi in fase di presentazione dell'atto - si legge in una nota di palazzo Cesaroni -, l'invarianza della pressione fiscale e la sussistenza di maggiori disponibilità economiche derivanti dal miglioramento dei gettiti, dei canoni idrogeologici, Irpef, Irap e altri vantaggi derivanti dalla gestione economica finanziaria e dei contenziosi dell'ente, che hanno portato a una ulteriore disponibilità di bilancio quantificata in 14 milioni di euro, fondi a disposizione per interventi che spaziano dal sociale, con grande attenzione per la non autosufficienza e le famiglie, ai servizi per il cittadino, come il trasporto pubblico, passando per l'agricoltura, senza tralasciare settori altrettanto importanti come cultura e turismo.

L'atto approderà ora in aula dove i relatori saranno, per la maggioranza il presidente Nicchi, mentre per la minoranza la capogruppo del Partito democratico, Simona Meloni.

Tra gli argomenti trattati dalla commissione anche due iniziative legislative analoghe concernenti alcune modifiche ed integrazioni alle leggi: "20/2008" concernente la "Disciplina del consiglio delle autonomie locali" e "14/2010", "Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali'. I due atti verranno trattati ed approfonditi direttamente in un'unica discussione dalla commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari presieduta dallo stesso Daniele Carissimi.



