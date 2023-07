Città di Castello ha ricordato il colonnello Gildoni

In occasione del 14/o anniversario dalla scomparsa, Città di Castello ha ricordato il colonnello dei carabinieri Valerio Gildoni, morto in servizio, a seguito di un colpo di fucile esploso da un uomo barricato nella propria abitazione il 17 luglio del 2009 a Nanto (Vicenza), mentre tentava di convincerlo ad arrendersi.

La cerimonia - riferisce l'Arma - si è svolta al cimitero monumentale del centro umbro del quale era originario. Oltre la mamma Paola e al fratello don Alberto, era presente il vescovo di Città di Castello monsignor Luciano Paolucci Bedini che ha tenuto un breve momento di preghiera davanti alla tomba e il cappellano militare interforze don Giuseppe Balducci.

Presenti inoltre il comandante della legione carabinieri Umbria, generale Gerardo Iorio, quello provinciale di Perugia, colonnello Stefano Romano, il comandante della compagnia di Città di Castello maggiore Giovanni Palermo, l'Assessore Rodolfo Braccalenti in rappresentanza del Comune e rappresentanti dell'associazione nazionale carabinieri, locale e di Vicenza, che hanno deposto un omaggio floreale in ricordo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA