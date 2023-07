Autoarticolato fa inversione sulla E45 e il filmato finisce sul web

Ha compiuto una pericolosa inversione di marcia sulla E45 alle porte di Perugia con un autoarticolato e la manovra è finita in un filmato pubblicato il 12 luglio su alcuni siti web locali: ora la polizia stradale è sulle tracce dell'autista del mezzo.

Pur non avendo ricevuto segnalazioni, la sala operativa della stradale si è subito attivata al fine di individuare il luogo dove era avvenuta la pericolosa manovra e risalire all'identità del conducente del mezzo pesante. Dopo una ricognizione delle principali arterie stradali della provincia, gli agenti hanno accertato che si trattava della E45 in un tratto in località Ponte San Giovanni.

Dalle verifiche - delle quali riferisce la Questura in una nota - è emerso che il conducente dell'autoarticolato, risultato essere uno straniero, mentre procedeva in direzione Umbertide, giunto all'altezza della corsia di immissione in prossimità del raccordo A1, approfittando di un bypass della barriera di delimitazione delle carreggiate aveva fatto inversione di marcia.

Fortunatamente senza provocare incidenti.

Nelle immagini finiti sui siti si vende il mezzo pesante superare i birilli che delimitano le due carreggiate. Invadendo quindi quasi completamente le due corsie opposte alla precedente direzione di marcia. Una manovra ripresa da un automobilista di passaggio. Nel filmato finito anche su Instagram si sente un rumore di clacson. E poi qualcuno da dentro l'auto dire: "no... tutto a posto, tutto a posto... tutto regolare".

Sono ora in corso le ricerche del mezzo pesante da parte della polizia stradale. Il conducente, infatti, rischia il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi - spiega ancora la Questura -, la revoca della patente ed una sanzione amministrativa da un minimo di 2.040 ad un massimo di 8.186 euro.

E' in corso, inoltre, un confronto tra la polizia stradale di Perugia e il compartimento Anas per verificare la possibilità di chiusura del bypass e prevenire, quindi, episodi analoghi.





