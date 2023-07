Domenica bollente sull'Umbria, ma atteso altro aumento del caldo

È stata una domenica bollente in tutta l'Umbria, ma la grande ondata di calore è attesa per i prossimi tre, quattro giorni, quando le temperature potrebbero anche toccare i 42-43 gradi nella giornata di martedì a Terni, Foligno, Orvieto e nella Media valle del Tevere. Il valore massimo è stato registrato a Foligno con 38,1 gradi, ma il caldo ha interessato l'intera regione, da Città di Castello a Otricoli dove il termometro ha quasi ovunque superato 32-33 gradi, fino a toccare i 37, fatta eccezione per le zone montane più alte dell'Appennino umbro-marchigiano.

Ma l'attenzione adesso si sposta sui prossimi giorni, con le previsioni meteo del centro funzionale della Protezione civile regionale che lasciano pochi dubbi sull'impennata che si registrerà sul fronte delle temperature. Che, stando anche ad altri centri meteorologici, potrebbe, appunto, toccare anche i 43 gradi nelle zone più interne e pianeggianti della regione.





