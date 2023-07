Orvieto sound festival con Carl Brave, Britti, Ernia e Bresh

Carl Brave, Alex Britti, Ernia e Bresh: sono i quattro big della musica che saranno protagonisti dal 20 al 23 luglio della terza edizione di Orvieto sound festival, l'evento organizzato dal Comune di Orvieto e Otr Live con la direzione artistica di Pino Strabioli.

Ad aprire la manifestazione, giovedì 20 luglio alle ore 21 sul palco di piazza del Popolo, il rapper milanese Ernia salito alla ribalta popolare nel 2020 con la hit "Superclassico" e oggi tra gli artisti di primo piano della scena musicale italiana. In apertura la giovane cantautrice Camilla Magli. Venerdì 21 luglio, dopo l'introduzione affidata a Samia già protagonista a Sanremo Giovani, sarà la volta del rapper genovese Bresh che con la sua "Guasto d'amore" è diventato virale sui social network e popolarissimo tra i più giovani.

Nella serata di sabato 22 luglio il protagonista sarà Carl Brave, ospite a sorpresa lo scorso anno a Orvieto per duettare con Noemi i tormentoni estivi "Hula Hoop" e "Makumba", che porterà al Sound Festival il nuovo album "Migrazione". Ad aprire il concerto dell'artista romano ci sarà la voce di Lil Jolie.

Domenica 24 luglio gran finale con lo special guest della terza edizione, Alex Britti, tornato questa estate in tour a sei anni di distanza dall'ultimo album per festeggiare i 25 anni di carriera. In apertura il giovane attore, scrittore e cantante Giovanni Toscano. La radio ufficiale di Orvieto Sound Festival 2023 è Rai Radio2.

"Quest'anno Orvieto sound festival ha un'anima urban - ha commentato il direttore artistico Strabioli - e grazie alla regia di Otr conferma la capacità di cogliere le nuove tendenze della musica italiana, come era stato lo scorso anno con il fenomeno Rkomi".

"Orvieto sound festival - ha spiegato la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani - è l'evento pensato e voluto per un pubblico giovane che può vedere e ascoltare i propri idoli in un contesto unico ed affascinante come quello del nostro centro storico".





