Dal Pnrr fondi per i corsi d'acqua a Città di Castello

Un milione e 500mila euro per la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza del torrente Scatorbia e di altri corsi d'acqua demaniali in corrispondenza dei centri abitati: con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, il Comune di Città di Castello è stato individuato quale beneficiario del contributo.

Tale finanziamento - spiega l'ente - è confluito nel Pnrr Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica-Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - investimento 2.2 - Interventi per la resilienza.

La candidatura dell'opera al finanziamento era stata inoltrata dal Comune al ministero dell'interno il 15 settembre 2022 unitamente ad altre quattro opere ed a fronte di 6.800 progetti candidati da tutti i Comuni italiani, attualmente ne sono stati ammessi e finanziati 1.981, tutti compresi nella categoria "investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico".

La "milestone" europea dell'opera finanziata prevede l'affidamento dei lavori entro 15 mesi dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta ufficilae e il termine finale entro il quale collaudare l'opera il 31 marzo 2026.

"Un'altra sfida che abbiamo saputo affrontare bene - ha commentato il sindaco Luca Secondi - grazie alle competenze professionali, alla disponibilità e al senso di appartenenza alla città degli uomini e delle donne della nostra amministrazione comunale. Una buona notizia che ci spinge ad andare avanti su questa strada che fino ad ora ha garantito al comune di intercettare oltre 30 milioni di euro: ai progetti del Pnrr presentati direttamente dall'ente per quasi 20 milioni di euro già appaltati o in fase di affidamento, si aggiungono infatti ulteriori interventi che fanno capo ad altre amministrazioni regionali e nazionali, portando il totale degli investimenti dell'Unione europea destinati a Città di Castello a oltre 30 milioni di euro".



