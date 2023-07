Cessione del Perugia Calcio, trattativa in corso

La trattativa per la cessione del Perugia Calcio non è ancora arrivata ad una svolta. L'accordo fra l'attuale presidente Massimiliano Santopadre e le parti interessate sembrerebbe comunque molto vicino.

Intanto, con una nota ufficiale, il Perugia ha reso noto che "come già previsto nei giorni scorsi, lunedì 17 luglio inizierà la nuova stagione agonistica 2023/2024 con le tradizionali visite mediche e test atletici di rito". La trattativa sulla cessione, aperta da giorni "non avrà ripercussioni sul programma stabilito", riporta ancora la nota. Sono in tutto 28 i giocatori convocati per l'inizio della nuova stagione. Ecco la lista ufficiale comunicata dal club biancorosso. Portieri: Abibi, Furlan, Moro; difensori: Angella, Angori, Cancellieri, Cicioni, Curado, Dell'Orco, Righetti, Sgarbi, Souarè, Vulikic; centrocampisti: Bartolomei, Casasola, Iannoni, Kouan, Lickunas, Lisi, Luperini, Manneh, Santoro; attaccanti: Di Serio, Ebnoutalib, Matos, Seghetti, Sulejmani, Vano.

Sul fronte allenatore, l'esito della trattativa porterà ad una svolta, ma è già certo che il Perugia andrà in ritiro a Pieve Santo Stefano (Arezzo) dall'1 all'11 agosto, con l'Hotel Santo Stefano come base. "Le sedute giornaliere si svolgeranno presso lo stadio comunale Egidio Capaccini", aggiunge il club.





