Tesei, 'la trasformazione digitale come un'armonia musicale'

"La trasformazione digitale non è un settore d'intervento a sé stante, ma può essere sostenuta solo mediante una visione veramente trasversale e condivisa a tutti i livelli amministrativi e privati. L'armonia complessiva delle politiche che riguardano l'innovazione e la digitalizzazione deve essere strutturata e diretta come gli strumenti di un'orchestra musicale": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, intervenendo all'evento "Jazz & Digital".

Il primo meeting nazionale e annuale della Commissione per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni, a Perugia ha visto anche la sottoscrizione dell'accordo firmato dal governo e dalle Regioni italiane "Insieme per la trasformazione digitale". Accordo che mira in questo senso, ha sottolineato Tesei, "a strutturare lo spartito per un'armoniosa collaborazione tra Stato, Regioni e Province autonome".

"Lo spirito di collaborazione e confronto che si è esibito durante l'evento - ha aggiunto la presidente - dimostra la concretezza di una visione di una pubblica amministrazione che può essere davvero agile, efficiente e centrata sul cittadino.

Una visione che, come presidente della Regione Umbria, non posso che essere lieta di rappresentare con grande entusiasmo".

Un evento che, per Tesei - la quale ha ringraziato tutti gli attori pubblici e privati che hanno partecipato con il loro prezioso contributo - ha dimostrato pure che "l'approccio alle politiche per l'innovazione e la digitalizzazione deve necessariamente coinvolgere sia il settore pubblico che quello privato".



