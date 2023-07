Procedono i lavori della Usl 2 per le case della comunità

Procede spedita l'attività dell'Usl Umbria 2 per la realizzazione e l'attivazione delle case della comunità nelle aree territoriali di competenza. Ultimati i lavori nel nuovo edificio che ospita la casa della comunità "spoke" di Amelia (taglio del nastro in programma martedì 18 luglio alle ore 9.30) direzione strategica, uffici tecnici, servizio patrimonio e ditte incaricate sono al lavoro per l'avvio di ulteriori 9 case di comunità, finanziate con i fondi europei del Pnrr a Montefalco, Nocera Umbra, Cascia, Norcia, Spoleto, Orvieto, Fabro, Narni, Terni per un importo complessivo di oltre 15 milioni di euro.

Entro il mese di luglio - si legge in una nota della Usl Umbria 2 - è prevista l'apertura dei cantieri a Nocera Umbra, Fabro, Spoleto, Terni e Montefalco e contestualmente sono in corso alcuni trasferimenti di servizi territoriali per consentire la concreta realizzazione delle opere finalizzate alle case di comunità e alle centrali operative territoriali.

Entro pochissimi giorni, inoltre, prenderanno il via i lavori a Montefalco mentre a Terni, il prossimo 18 luglio, è previsto un incontro con i progettisti per l'avvio degli interventi di realizzazione del nuovo edificio in viale Trieste che ospiterà la casa della comunità e la centrale operativa territoriale e per fare il punto anche sulle opere per l'apertura dell'ospedale di comunità, presso il polo geriatrico "Le Grazie".

Anche a Spoleto - informa sempre la Usl Umbria 2 - si è entrati nella fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della casa della comunità e delle centrali operative territoriali. Si sta provvedendo quindi al trasferimento del servizio di riabilitazione territoriale per liberare i locali e procedere con i lavori strutturali. A Fabro è infine in corso il trasferimento di alcune attività ambulatoriali e territoriali per consentire l'avvio dei lavori nella struttura ubicata in Via Gramsci 22.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA