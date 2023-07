Lucarelli è il nuovo allenatore della Ternana

Cristiano Lucarelli siederà ancora sulla panchina della Ternana, per quella che passerà alla storia come la più rocambolesca alternanza tra due allenatori - l'altro è Aurelio Andreazzoli - alla guida di una squadra di calcio.

Lucarelli nella stagione scorsa - campionato di serie B - dopo una decina di partite era stato esonerato dall'allora presidente della società rossoverde, Stefano Bandecchi, oggi sindaco di Terni. Al suo posto arrivò Andreazzoli che, dopo una serie di risultati non proprio brillanti, decise di lasciare la guida tecnica, suggerendo alla società di riprendersi Lucarelli.

E così avvenne, fino ad ottenere la salvezza. Poi l'ennesimo esonero, con Bandecchi che aveva richiamato Andreazzoli in vista della prossima stagione. Complice l'incompabilità tra la carica di sindaco e di presidente della squadra cittadina che gioca nello stadio di proprietà comunale, Bandecchi prima si era dimesso da presidente, per poi cedere la società a Pharmaguida, atto che deve vivere ancora il momento del closing. In tutto ciò il colpo a sorpresa, oggi la Ternana ha annunciato il ritorno di Lucarelli sulla panchina delle Fere.



