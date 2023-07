Enrico Brignano sul palco di 'Umbria cinema'

Si impreziosisce il programma di "Umbria cinema" rassegna cinematografica che animerà le piazze di Todi da giovedì 20 a domenica 23 luglio.

Il 20 luglio Enrico Brignano presenterà in anteprima per il pubblico "Una commedia pericolosa", il film diretto da Alessandro Pondi che vede l'amatissimo comico romano accanto a Gabriella Pession, Paola Minaccioni e Fortunato Cerlino. La commedia, prodotta da Marco Poccioni e Marco Valsania per "Rodeo drive" con "Rai Cinema", arriverà nei cinema il prossimo 30 agosto con "01 distribution".

La proiezione si terrà alle ore 21, a Piazza del Popolo, preceduta sul palco da un intervento di Brignano. L'ingresso è gratuito con posti limitati, la prenotazione obbligatoria.

Inoltre nella serata di sabato 22 luglio il comico Andrea Perroni si esibirà sul palco di Piazza del Popolo e si succederà agli ospiti della sera, tra cui Matt Dillon, che riceverà il premio speciale "Umbria cinema", Stefano Fresi e Giacomo Ferrara, che riceverà il premio "Città di Todi".

La rassegna è promossa da Regione Umbria e Comune di Todi, con la direzione artistica del regista Paolo Genovese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA