Assisi traina il flusso turistico dell'Umbria, con quasi mezzo milione di visitatori soltanto nei primi cinque mesi dell'anno e un vero e proprio boom di stranieri provenienti non solo dall'Europa, ma anche da America, Asia, Australia e Africa.

A certificarlo è "Turismatica", banca dati della Regione Umbria relativa alle statistiche sul turismo che - come rende noto il Comune di Assisi - pone la città serafica al primo posto nella "top10" delle realtà umbre scelte come meta preferita, con ben 466.653 presenze tra gennaio e maggio 2023, di cui 304.405 italiani e 162.248 stranieri. Numeri che raccontano una crescita del 55,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 16,8 per cento rispetto al 2019, anno precedente alla pandemia.

E sono sempre più anche i personaggi famosi che scelgono Assisi per le proprie vacanze o per momenti importanti della propria vita. Come, ad esempio, la cantante Annalisa che ha deciso di sposarsi nella città di San Francesco, l'attore Claudio Santamaria in visita con la propria famiglia, il capitano della nazionale italiana di pallavolo maschile, Simone Giannelli, che ha annunciato sui social di aver scelto Assisi come luogo per realizzare uno dei suoi sogni, acquistando un casale o come le star hollywoodiane Caylee Cowan e Casey Affleck che hanno trascorso ad Assisi qualche giorno di relax, addirittura indicandola come il posto più bello mai visto.

Particolarmente rilevante la presenza di turisti stranieri: +76,3 per cento rispetto allo scorso anno. Americani, tedeschi e francesi risultano i più affascinati da Assisi, ma ci sono arrivi da Sud America, Asia, Centro America, Australia e vari paesi dell'Africa.

"Siamo di fronte a numeri straordinari - sottolineano Stefania Proietti e Fabrizio Leggio, sindaco e assessore al turismo - che confermano come Assisi sia locomotiva e cuore del flusso turistico umbro. Se nel 2022 la nostra città ha registrato oltre 1,2 milioni di visitatori, il trend dei primi cinque mesi del 2023 fa sperare ancora meglio. I dati premiano l'impegno profuso e gli importanti investimenti fatti, negli ultimi tempi, per la valorizzazione della città in chiave turistica, non solo in Italia ma anche all'estero".



