Al via Umbria Danza Umbria Festival a Perugia

Al via la seconda edizione di Umbria Danza Festival, kermesse riconosciuta dal Mic e realizzata da Dance Gallery, che si snoda tra alcuni dei luoghi più belli del capoluogo umbro. Il festival presenta un programma innovativo e trans generazionale con un'attenzione particolare dedicata all'immaginario delle donne. Prevista la presenza di Carolyn Carlson che dialogherà con Francesca Pedroni e coinvolgerà il pubblico nel suo mondo poetico ed espressivo.

Si parte il 17 luglio con uno spettacolo nell'area della Torre di Pretola, lungo il fiume Tevere, che ospita Gocce, rituale di comunità di Federica Loredan, prodotto da Parca e Dance Gallery. Per questo evento ci sarà anche il servizio di interpretariato nella Lingua italiana dei segni. Il biglietto include la visita guidata (inizio ore 17.45) lungo il Tevere a cura dell'Ecomuseo.

Dal 17 al 23 luglio alcuni dei luoghi più suggestivi del capoluogo umbro ospiteranno artiste e artisti, coreografi, danzatrici, performer, che andranno a comporre un cartellone eterogeneo per linguaggi e poetiche; inclusivo e accessibile - spiegano gli organizzatori - sia in termini di proposte artistiche sia per la scelta dei prezzi dei biglietti e dei temi.

Come spiega Valentina Romito, direttrice artistica: "Un invito ad essere in sintonia con gli altri esseri viventi, con la natura che ci circonda, con i luoghi che abitiamo o che scopriamo; ad essere aperti e audaci, a frugare nelle pieghe delle partiture coreografiche per trovare quelle connessioni con la nostra parte più intima, più politica, più femminile, più trasgressiva, più gentile, più giocosa, più antica, più oscura, più danzante. Perché la danza è l'arte del movimento e il movimento appartiene a tutte e tutti".



