Abodi, nei percorsi di rigenerazione sport determinante

"Realtà come la Comunità Incontro di Amelia sono 'percorsi di rigenerazione umana' che aiutano a recuperare il senso della vita, il senso di sé stessi, il senso del rispetto di sé stessi. E in questo senso lo sport è un ingrediente formidabile che può diventare determinante, come 'difesa immunitaria' individuale e sociale. Questi ragazzi e queste ragazze trovano nello sport un motivo di sollievo e di conforto". Lo ha detto il ministro dello sport Andrea Abodi, stamani all'ANSA in occasione della sua visita alla struttura di recupero fondata da don Pierino Gelmini.

Abodi è stato accolto dai vertici della Comunità Incontro, a partire dal capo struttura Giampaolo Nicolasi, e dalle istituzioni civili e militari del territorio. Nel corso della sua visita, il ministro ha potuto ascoltare alcune testimonianze degli ospiti della struttura umbra che hanno raccontato i percorsi di recupero intrapresi e le loro battaglie contro le dipendenze.



