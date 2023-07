Parte in Umbria la campagna antincendio dei forestali

Carabinieri forestali in prima linea in Umbria con l'inizio della campagna antincendio, visto anche l'aumento delle temperature registrate negli ultimi giorni. L'attività è di tipo preventivo e repressivo e riguarda, tra le altre cose, la sensibilizzazione dei comuni nell'istituzione e aggiornamento del catasto incendi, intervenire con la Regione Umbria nei piani di sviluppo rurale ed effettuare gli interventi di selvicoltura ante e post incendi.

"L'educazione ambientale - si legge in una nota dei forestali - è un elemento cardine che prevede per noi una costante partecipazione nelle scuole per far accrescere le conoscenze, in particolare nelle generazioni più giovani, sul fenomeno degli incendi boschivi e i rischi per l'ambiente. L'attività repressiva riguarda le tecniche svolte sul campo nelle aree interessate dal passaggio del fuoco, al fine di ricostruire il punto di innesco e le cause".

L'attività investigativa dei carabinieri forestali ha permesso, nel 2021, di denunciare 10 persone all'autorità giudiziaria e di arrestare un piromane. Nel 2022 le persone denunciate sono state 26 e un arresto è stato eseguito a Spoleto. Tra i dati registrati emerge - riferiscono i forestali - che la frequenza di inizio degli incendi è tra le ore 11 e le ore 18 e che il 25% si verifica in aree già percorse dal fuoco nei 5 anni precedenti". La causa più frequente di innesco è la bruciatura dei residui vegetali durante i periodi di siccità e il verificarsi di guasti e anomalie tecniche dei mezzi agricoli che generano scintille.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA