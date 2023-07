Mencaroni, 'bene l'occupazione ma manca il personale'

"I dati della nuova rilevazione del sistema "Excelsior" portano l'Umbria ad essere la prima regione per crescita percentuale di assunzioni programmate dalle imprese sia a luglio 2023 che nel trimestre luglio-settembre ma, su questo quadro indubbiamente positivo, pesa fortemente quel 55% di assunzioni considerate di 'difficile reperimento' o per mancanza di candidati o perché non hanno le competenze richieste". E' quanto afferma Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria, spiegando che "non si tratta di un problema di qualche specifico settore ma generale".

Per Mencaroni "occorre finalizzare meglio la fase post-formazione dei giovani". "Ad esempio - spiega -, in Umbria ci sono istituti scolastici alberghieri di ottimo livello e c'è poi anche un precorso universitario in materia di turismo, ma coloro di questi giovani che poi effettivamente operano nel settore turistico regionale rappresentano ancora un numero inadeguato. Lo sforzo che, come Camera di commercio dell'Umbria, facciamo per finalizzare le scelte degli studenti in coerenza con il tipo di percorso scolastico e formativo svolto è enorme ma da solo non basta".

Per questo Mencaroni annuncia che verrà stipulata una convenzione con l'agenzia regionale politiche attive del lavoro per un impegno comune anche su questo fronte.



