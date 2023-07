La Regione approva il nuovo calendario venatorio

La giunta regionale dell'Umbria, su proposta dell'assessore alla caccia, Roberto Morroni, ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2023-2024.

"Il varo del calendario, che ricalca sostanzialmente il precedente - ha affermato l'assessore Morroni - è motivo di soddisfazione in quanto risultato di un confronto molto partecipato e di una condivisione unanime con le associazioni venatorie".

Prevista - si legge in una nota di Palazzo Cesaroni - una giornata di preapertura, per sabato 2 settembre, per la tortora selvatica, esclusivamente da appostamento, con utilizzo dell'apposito applicativo web per sospendere l'attività venatoria al raggiungimento del carniere prefissato per la regione Umbria.

L'avvio generale della caccia è stabilito per il 17 settembre 2023, terza domenica del mese e si chiuderà il 31 gennaio 2024, come previsto dalla legge nazionale.



