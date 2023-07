Il format itinerante di Umbria Libri arriva a Orvieto

Umbria Libri arriva a Orvieto con "UL 365 - Libri tutto l'anno", il format itinerante del festival della letteratura che porta eventi e appuntamenti in tutta la regione.

Martedì 18 luglio, alle 21, piazza del Popolo ospiterà il direttore artistico di Umbria Libri e direttore del Day Time Rai, Angelo Mellone, che intervisterà la conduttrice televisiva di "Domenica In", Mara Venier. "Io&te - (e l'Umbria)" è il titolo dell'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Orvieto, che sarà introdotta dallo scrittore Andrea Di Consoli con gli intermezzi musicali affidati alla chitarra del maestro Salvatore Russo.

"A Orvieto portiamo un appuntamento speciale di Umbria Libri - ha spiegato Mellone - nel solco della missione che si è dato il festival ovvero essere ovunque in Umbria e portare il proprio brand in ogni angolo della regione". "Grazie alla Regione e al direttore artistico Mellone - ha detto la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani - Umbria Libri sta finalmente diventando un evento di dimensione nazionale capace di abbracciare l'intera regione ma anche di rivolgersi a pubblici diversi accomunati dalla passione per tutto quello che è narrazione".

"Angelo Mellone è un amico di Orvieto, ha dato il suo importante contributo nella candidatura a Capitale italiana della cultura 2025 e insieme a lui siamo convinti che riusciremo a portare nella nostra città importanti appuntamenti culturali", ha concluso Tardani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA