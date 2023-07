Caforio, 'torni in Umbria il vertice dell'amministrazione penitenziaria'

Il garante dei detenuti dell'Umbria, Giuseppe Caforio, da Napoli presso il carcere di Nisida dove è in corso la Conferenza nazionale dei garanti regionali, rende noto di avere "accolto con estremo favore l'iniziativa del Consiglio regionale dell'Umbria di approvazione della mozione proposta della consigliere Manuela Puletti volta a riportare la sede del Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria in Umbria".

"Fra i tanti mali del mondo carcerario umbro - osserva Caforio in una sua nota - vi sono quelli legati all'accorpamento alla Toscana che concretamente si traduce nel continuo arrivo di detenuti problematici nelle carceri umbre. Quantunque la materia sia di competenza del Parlamento nazionale, la sollecitazione della Regione Umbria potrà essere di stimolo specie se coadiuvata dai parlamentari umbri".

"A questo tema - prosegue - se ne dovrà aggiungere un altro relativo alla spesa sanitaria. Oggi pur essendoci in Umbria circa il 65% di detenuti provenienti da altre regioni, i costi sanitari ricadono interamente sulla nostra Regione con evidenti difficoltà a far fronte alle tante esigenze sanitarie".

Secondo Caforio, occorre introdurre un meccanismo che consenta di avere o un fondo sanitario nazionale dedicato alla spesa sanitaria carceraria a cui le Regioni possono accedere, ovvero un meccanismo per cui ogni Regione rifonda a quella che ha in gestione il detenuto residente altrove i costi sanitari sostenuti.

"Sono, questi elementi innovativi nella organizzazione carceraria, utili - commenta infine - a far fare un salto di qualità e di civiltà di notevole importanza che possono contribuire a superare alcuni dei tanti e gravi problemi che affliggono le carceri umbre".



