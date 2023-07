Boom di assunzioni in Umbria trainato da imprese turistiche

Trainata dalla forte crescita negli avviamenti al lavoro nel turismo, l'Umbria è la prima regione italiana per aumento delle assunzioni a luglio 2023 e anche nel trimestre luglio-settembre.

E' quanto evidenzia il bollettino del sistema informativo "Excelsior", realizzato da Unioncamere e Anpal. In dettaglio, per luglio 2023 in Umbria le imprese hanno programmato 7.800 assunzioni, con un aumento del 37,8 per cento rispetto a luglio 2022, quando le assunzioni erano state 5.600. Si tratta - fa sapere la Camera di commercio regionale - dell'incremento percentuale più elevato tra tutte le regioni italiane: dopo l'Umbria, al secondo posto le Marche, quindi la Toscana, l'Emilia-Romagna e il Lazio.

Il 21 per cento delle assunzioni programmate riguarda persone immigrate e il fatto che le chiamate al lavoro nel 21per cento dei casi saranno stabili, mentre nel 79 per cento saranno a termine. Il 36 per cento degli avviamenti riguarda giovani under 30, nel 59 per cento dei casi viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore. Bassa l'assunzione dei laureati (7% del totale).

Un quadro, quello di luglio, che nella sostanza si conferma per il trimestre luglio-settembre. Anche in questo caso l'Umbria, con un aumento degli avviamenti programmati del 32,3 per cento rispetto allo stesso trimestre 2022, è la prima regione italiana, seguita dalle altre tre regioni del centro e dall'Emilia-Romagna. Nel trimestre luglio-settembre 2023 le imprese hanno programmato 20. 070 assunzioni. A trainare l'incremento, in tutte le regioni e, in particolare in Umbria, dove crescono del 140,4 per cento a luglio e del 119,3 per cento nel trimestre luglio-settembre, le imprese della filiera turistica. Bene anche il commercio e le costruzioni.

"S'aggrava ancora di più - spiega ancora la Camera di commercio dell'Umbria - , toccando in alcune regioni come l'Umbria cifre elevatissime, la questione della difficoltà delle imprese a reperire i profili professionali richiesti. A luglio 2023 in Umbria le imprese dichiarano di considerare "di difficile reperimento" il 55 per cento del personale di cui hanno bisogno, mentre in Italia il dato è del 48 per cento".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA