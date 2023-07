A Umbria Jazz arriva Rhiannon Giddens ed è magia

Il banjo e la grande voce di Rhiannon Giddens irrompono nella già caldissima notte dell'Arena Santa Giuliana ed è subito magia. Il suo ottimo italiano, prima solo parlato e poi anche cantato con l'interpretazione magnifica di due perle della canzone italiana come "Vedrai Vedrai" di Luigi Tenco e "Quante stelle nel cielo con la luna" di Lucilla Galeazzi, regalate al pubblico di Umbria Jazz, ha fatto poi il resto ieri sera. La sorpresa di sentirla misurarsi anche con un brano della musicista folk umbra è tanta. Anche se da sempre la mission della Giddens è quella di riportare sotto i riflettori musiche e musicisti da riscoprire per il contributo che hanno dato alla cultura del folk e della musica etnica. Ma il motivo di questa scelta è ancora più semplice. A farla innamorare della Galeazzi, dopo aver conquistato prima il suo cuore, è stato il compagno d'arte e di vita Francesco Turrisi (vivono insieme a Dublino) che tra le tante collaborazioni ha anche quella con la folk singer ternana. Due quindi le "stelle" sotto il cielo e la luna e che brillavano in scena, anche grazie anche ad un sodalizio d'amore. Sul palco di Umbria Jazz, Turrisi ha affiancato da par suo la cantautrice, compositrice e polistrumentista statunitense vincitrice del Premio Pulitzer per la musica nel 2023 per l'opera "Omar", due Grammy Award e una MacArthur "genius" grant. La cantante americana rivelazione degli ultimi anni si emoziona quando ricorda questo lavoro innovativo e coinvolgente sulla tratta degli schiavi, "un lavoro musicale che rappresenta in modo rispettoso le tradizioni africane e afroamericane trasmettendo l'umanità di coloro che sono stati condannati alla schiavitù", come si legge tra le motivazioni della giuria del Pulitzer. Umanità che trapela anche dalle note del suo inseparabile banjo, cordofono di origini africane, creato proprio da persone schiavizzate.



