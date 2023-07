Tennista umbro in carrozzina punta agli Us open di New York

Punta ad arrivare come testa di serie al grande appuntamento degli "Us open" di tennis wheelchair di New York, il prossimo settembre, il tennista umbro su carrozzina Francesco Felici, classe 2005, di rientro dal torneo junior di Nizza dove ha arricchito il suo palmares con la vittoria nella finale del singolo per 7-6 e 6-4.

L'ennesimo successo di questo atleta di Bastia Umbra, che il 29 maggio scorso ha conquistato la seconda posizione nel ranking mondiale della classifica juniores, scalando la graduatoria mondiale a passi da gigante: dalla 46/a posizione del 2021 alla settima del 2022, fino alla seconda, conquistata nel maggio scorso.

Una progressione ottenuta a suon di successi grazie a una intensa attività agonistica: nel 2023, infatti, Francesco Felici ha conquistato il suo primo titolo nel circuito adulti a Bolton, è poi risultato vincitore di tornei junior ad Antalya, a Knokke e ancora Antalya. Si è poi affermato in due tornei disputati a Zagabria, per vincere poi ad Avezzano il titolo juniores, conquistare la finale del tabellone maschile e la vittoria nel doppio maschile.

Francesco Felici si allena quotidianamente presso la "Tennis Training School" di Foligno, con i maestri Mauro Arcangeli e Valeria Piccioli, sotto la supervisione del tecnico nazionale Giampaolo Coppo e il coordinamento della Federazione italiana tennis paralimpico operata dal tecnico Giancarlo Bonasia.

Intenso il programma che lo attende nelle prossime settimane, impegnato in una serie di tornei internazionali (Brescia, Bruxelles, Umago, Nottingham) grazie ai quali punta ad arrivare al grande appuntamento degli "Us Open" di New York.

Recentemente è stato anche fondato il comitato "Ricominciamo da Francesco", volto a sostenere le eccellenze sportive del tennis in carrozzina e la sua pratica agonistica paralimpica.





