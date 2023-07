Prosegue a Villa umbra il laboratorio sul Testo unico

Proseguono, alla scuola di amministrazione pubblica di Villa Umbra, i lavori del laboratorio organizzato dalla rete delle professioni tecniche dell'Umbria, dai comuni umbri e dalla Regione per dare una sola interpretazione del "Testo unico governo del territorio", la legge regionale che disciplina urbanistica ed edilizia.

"Continuiamo a impegnarci per fornire risposte certe ai cittadini, cercando di dare finalmente un'interpretazione univoca alle norme - spiega, in una nota, il presidente del collegio dei geometri di Perugia, Enzo Tonzani - ma, mentre siamo qui a sviluppare questi temi e cercare di chiarirli, sia a livello regionale che nazionale si continuano a modificare e introdurre nuovi regolamenti e leggi, rendendo tutto molto più complicato".

"Con molta difficoltà - ha sollevato il problema anche il coordinatore della Rpt Umbria, Livio Farina - stiamo cercando di mettere in evidenza i punti di criticità della legge 1/2015 proprio per fare in modo che le amministrazioni possano applicare le norme in maniera univoca nell'intero territorio regionale".

Il presidente dei geometri perugini ha voluto però ringraziare "sentitamente" la Regione per l'"indispensabile impegno profuso nell'organizzare questa serie di incontri a Villa Umbra", all'ultimo dei quali è intervenuto anche Valerio Mancini, presidente della seconda commissione consiliare della Regione Umbria, che nei mesi scorsi più volte si è fatto interprete delle esigenze dei tecnici umbri.

"L'ultima commissione - ha detto Mancini - ha approvato il regolamento pensato dalla giunta. Io ho però fatto valere una nota politica: che, prima di arrivare in commissione, questi regolamenti vengano prima condivisi politicamente, cioè che chi li porta al tavolo abbia anche un secondo step, perché l'azione amministrativa deve essere sempre condivisa politicamente. Noi vogliamo fare sintesi di queste esigenze a vantaggio dei cittadini che interloquiscono, in materia urbanistica, con l'amministrazione pubblica in modo chiaro, limpido e trasparente in tutta l'Umbria".



