Meloni (Pd), Lega oscurantista con mozione 'vita nascente'

"Irrefrenabile la tentazione oscurantista della maggioranza di centrodestra che ieri ha dato l'ok alla mozione sul fondo per la 'vita nascente', riducendo ad una questione di mancette un problema di autodeterminazione della donna, di informazione e di percorsi di vita che portano a prendere tali decisioni": ad affermalo Simona Meloni, capogruppo del Partito democratico in Assemblea legislativa, in merito "all'approvazione di un atto che fa fare un passo indietro all'intera regione dal punto di vista dei diritti, dopo quanto già avvenuto con il ripristino dell'obbligo di ricovero ospedaliero di almeno tre giorni per le donne intenzionate a sottoporsi a interruzione volontaria di gravidanza".

"L'approccio a queste tematiche - afferma Meloni - non può essere settario come troppe volte il centrodestra ci ha dimostrato di essere. Non si può ricondurre tutto ad una sfera economica: dimenticare quella personale e sociale significa ignorare il valore della donna in quanto persona. E' imbarazzante dunque parlare di fondo regionale sul modello di quello per la 'vita nascente', creato per prevenire le interruzioni volontarie di gravidanza. Se pensiamo che con delle mancette le donne non abortiscano più, dimentichiamo il percorso di vita di ciascuna, che può essere anche difficile e costellato di ostacoli. Per prendere decisioni su questi fronti, quindi, occorre mettersi nei panni delle donne e non peccare di autoreferenzialità". "Perché le donne decidono di abortire? C’è chi è sola, chi ritiene che sia troppo presto, chi non ha completato gli studi, chi non ha soldi, chi non vuole diventare mamma, chi è stata violata - spiega Meloni -. Questo contesto va analizzato e affrontato, la strada giusta non è far finta che queste problematiche non esistano, pulendosi la coscienza perbenista con qualche azione irrisoria. Come non si può far finta di niente di fronte al tema della contraccezione consapevole e accessibile a tutti, sulla quale la maggioranza ha annegato una nostra mozione in Commissione. Serve dunque anche formazione, informazione e sensibilizzazione dei giovani nei luoghi che loro frequentano, da quelli dello svago a quelli dello studio. Il centrodestra ha invece dimostrato di affrontare il tutto con i paraocchi dell’ideologia raggiungendo l’apoteosi con le otto sedute di psicoterapia che si rendono disponibili. Perché la psicoterapia? Nessuno ha preso in considerazione il fatto che la scelta possa essere consapevole?". "Nell’atto approvato ieri - conclude la capogruppo Pd - manca dunque la parte della prevenzione e dell’ascolto. Il colpo di grazia ai diritti lo assesta la possibilità di far entrare associazioni private in strutture pubbliche come i consultori, con l’idea di condizionare le donne. Così procede l’attentato alla libertà e la smobilitazione del servizio sanitario pubblico”.

