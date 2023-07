Il sindaco di Norcia Alemanno chiede la revoca della sospensione

È stato discusso stamani, davanti al tribunale di Spoleto, il ricorso d'urgenza contro la sospensione dalla carica di sindaco di Norcia di Nicola Alemanno, scattata con la legge Severino a seguito della condanna per falso e abuso d'ufficio nell'ambito del processo per la casetta temporanea della Pro loco.

Il collegio - presidente Sara Trabalza - si è riservato sulla decisione.

"Sarà una valutazione complessivamente delicata per il collegio e mi auspico di poter ottenere un giudizio favorevole", ha detto l'avvocato Massimo Marcucci che ha assistito Alemanno, presente all'udienza. "Mi auguro che la decisione del collegio sia rapida data l'urgenza del ricorso", ha aggiunto il legale.

Alemanno, invece, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in attesa della decisione dei giudici, che se sarà a suo favore gli permetterà di tornare a guidare l'amministrazione comunale di Norcia.

Il sindaco, per la sede provvisoria della Pro loco, era stato condannato in primo grado a un anno e 10 mesi, per poi essere assolto, qualche settimana dopo, per i medesimi reati contestati per la costruzione del PalaBoeri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA